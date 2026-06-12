Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вьетнам. Лига V
Команды
ПВФ-КАНД
Бао Хан Тач
Статистика
Бао Хан Тач - статистика
ПВФ-КАНД
Вьетнам
25 апреля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Вьетнам. Лига V 2025/2026
Вьетнам. Лига V 2024/2025
Вьетнам. Лига V 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Вьеттел
1
0
0
1
ПВФ-КАНД
27
5
13
9
Вьетнам. Лига V, Relegation
ПВФ-КАНД
1 : 2
12.06.2026
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Вьеттел
1 : 1
22.05.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хоангань
1 : 2
10.05.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 21 тур
ПВФ-КАНД
0 : 0
02.05.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 20 тур
Тханьхоа
1 : 0
25.04.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 19 тур
Нин Бин
3 : 0
18.04.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 18 тур
ПВФ-КАНД
1 : 1
12.04.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 17 тур
ПВФ-КАНД
1 : 1
04.04.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Хошимин Сити
1 : 0
15.03.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 15 тур
ПВФ-КАНД
0 : 1
08.03.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Дананг
3 : 0
28.02.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Биньзыонг
1 : 2
07.02.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 12 тур
ПВФ-КАНД
1 : 2
01.02.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 11 тур
ПВФ-КАНД
2 : 2
08.11.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 10 тур
Ханой
4 : 0
04.11.2025
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 9 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
31.10.2025
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 8 тур
ПВФ-КАНД
1 : 3
25.10.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 7 тур
ПВФ-КАНД
2 : 2
19.10.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
03.10.2025
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 5 тур
ПВФ-КАНД
0 : 0
27.09.2025
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 4 тур
ПВФ-КАНД
2 : 2
20.09.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Намдинь
2 : 1
27.08.2025
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хайфон
3 : 1
23.08.2025
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 1 тур
ПВФ-КАНД
2 : 1
17.08.2025
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Конг Ан Ханой
1 : 1
15.08.2025
Вьеттел
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+