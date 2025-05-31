Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сервет Четин - статистика

Сивасспор
Турция
17 марта 1981 (45)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сивасспор
36
9
19
8
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 3
13.04.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
1 : 1
05.04.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
0 : 2
08.02.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+