Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альпарслан Эрдем - статистика

Турция
11 декабря 1988 (37)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Карагюмрюк
35
9
17
9
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 3
12.05.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
2 : 2
04.05.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
4 : 1
29.04.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбулспор
1 : 2
20.04.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 0
03.04.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
5 : 1
09.03.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 27 тур
Карагюмрюк
1 : 1
25.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
16.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 20 тур
Бешикташ
3 : 0
13.01.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
10.01.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
2 : 1
26.11.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
3 : 0
11.11.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
0 : 0
29.10.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Карагюмрюк
2 : 0
23.10.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
2 : 3
01.10.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 0
18.09.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
1 : 0
01.09.2023
Карагюмрюк
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
6
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+