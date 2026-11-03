Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Брэди - статистика

Нортгемптон Таун
Австралия
14 января 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Гримсби Таун
0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Йорк Сити
1 : 1
10.10.2026
Нортгемптон Таун
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Нортгемптон Таун
13
3
5
5
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Гримсби Таун
0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Йорк Сити
1 : 1
10.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
19.09.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 6 тур
Шрусбери Таун
2 : 0
12.09.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 5 тур
Нортгемптон Таун
1 : 0
05.09.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
01.09.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 3 тур
Гиллинхэм
1 : 1
29.08.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 2 тур
Крю Александра
1 : 0
22.08.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
15.08.2026
Суиндон Таун
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+