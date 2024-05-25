Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фарук Эльшани - статистика

Ферроникели
Косово
20 июля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ферроникели
36
12
17
7
Косово. Суперлига, 36 тур
Фуше
0 : 3
25.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 35 тур
Ферроникели
3 : 2
18.05.2024
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Дрита
0 : 0
12.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 33 тур
Ферроникели
4 : 1
09.05.2024
Лириа
Косово. Суперлига, 32 тур
Лапи
3 : 2
05.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 31 тур
Ферроникели
2 : 1
27.04.2024
Малишева
Косово. Суперлига, 30 тур
Гнилане
1 : 1
20.04.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 29 тур
Ферроникели
0 : 2
13.04.2024
Балкани
Косово. Суперлига, 28 тур
Ферроникели
0 : 0
07.04.2024
Приштина
Косово. Суперлига, 27 тур
Ферроникели
1 : 0
31.03.2024
Фуше
Косово. Суперлига, 26 тур
Дукаджини
1 : 0
17.03.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 25 тур
Ферроникели
0 : 1
14.03.2024
Дрита
Косово. Суперлига, 24 тур
Лириа
0 : 2
10.03.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 23 тур
Ферроникели
0 : 1
02.03.2024
Лапи
Косово. Суперлига, 22 тур
Малишева
2 : 1
24.02.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 21 тур
Ферроникели
0 : 0
21.02.2024
Гнилане
Косово. Суперлига, 20 тур
Балкани
2 : 0
16.02.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 19 тур
Приштина
1 : 0
11.02.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 18 тур
Фуше
0 : 1
16.12.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 17 тур
Ферроникели
1 : 0
10.12.2023
Дукаджини
Косово. Суперлига, 16 тур
Дрита
3 : 0
03.12.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 15 тур
Ферроникели
1 : 0
27.11.2023
Лириа
Косово. Суперлига, 14 тур
Лапи
1 : 0
11.11.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 13 тур
Ферроникели
0 : 0
04.11.2023
Малишева
Косово. Суперлига, 12 тур
Гнилане
2 : 1
01.11.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 11 тур
Ферроникели
0 : 3
29.10.2023
Балкани
Косово. Суперлига, 10 тур
Ферроникели
0 : 0
21.10.2023
Приштина
Косово. Суперлига, 9 тур
Ферроникели
3 : 0
07.10.2023
Фуше
Косово. Суперлига, 8 тур
Дукаджини
1 : 1
01.10.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 7 тур
Ферроникели
0 : 2
28.09.2023
Дрита
Косово. Суперлига, 6 тур
Лириа
3 : 5
24.09.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 5 тур
Ферроникели
0 : 3
16.09.2023
Лапи
Косово. Суперлига, 4 тур
Малишева
4 : 1
02.09.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 3 тур
Ферроникели
1 : 0
26.08.2023
Гнилане
Косово. Суперлига, 2 тур
Балкани
2 : 0
20.08.2023
Ферроникели
Косово. Суперлига, 1 тур
Приштина
3 : 1
12.08.2023
Ферроникели
Главные новости
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
2
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
8
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+