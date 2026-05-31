Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дебатик Цурри - статистика

Приштина
Албания
28 декабря 1983 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Приштина
36
13
14
9
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 31 тур
Дрита
1 : 0
29.04.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 30 тур
Приштина
1 : 1
25.04.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 29 тур
Лапи
0 : 0
18.04.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 28 тур
Приштина
1 : 1
13.04.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 27 тур
Дреница
2 : 2
05.04.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 26 тур
Приштина
1 : 0
21.03.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 25 тур
Феризай
3 : 0
17.03.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 24 тур
Приштина
1 : 1
14.03.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 23 тур
Малишева
3 : 0
09.03.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 22 тур
Приштина
1 : 1
01.03.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 21 тур
Гнилане
1 : 0
22.02.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 20 тур
Приштина
4 : 1
15.02.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 19 тур
Дукаджини
0 : 1
07.02.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 13 тур
Дрита
2 : 0
24.12.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 18 тур
Приштина
2 : 1
20.12.2025
Дреница
Косово. Суперлига, 17 тур
Балкани
3 : 1
14.12.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 16 тур
Приштина
1 : 1
07.12.2025
Феризай
Косово. Суперлига, 15 тур
Приштина е Ре
4 : 1
29.11.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 14 тур
Приштина
0 : 2
22.11.2025
Малишева
Косово. Суперлига, 12 тур
Приштина
0 : 0
01.11.2025
Гнилане
Косово. Суперлига, 11 тур
Лапи
2 : 1
29.10.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 10 тур
Приштина
2 : 0
25.10.2025
Дукаджини
Косово. Суперлига, 9 тур
Дреница
3 : 4
19.10.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 8 тур
Приштина
1 : 0
04.10.2025
Балкани
Косово. Суперлига, 7 тур
Феризай
0 : 5
28.09.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 6 тур
Приштина
2 : 0
25.09.2025
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 5 тур
Малишева
1 : 3
21.09.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 4 тур
Приштина
2 : 2
14.09.2025
Дрита
Косово. Суперлига, 3 тур
Гнилане
3 : 1
31.08.2025
Приштина
Косово. Суперлига, 2 тур
Приштина
3 : 0
24.08.2025
Лапи
Косово. Суперлига, 1 тур
Дукаджини
2 : 3
17.08.2025
Приштина
Главные новости
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
1
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
8
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+