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Италия. Серия B
Команды
Лекко
Лучано Фоски
Статистика
Лучано Фоски - статистика
Лекко
Италия
3 июля 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Лекко
37
6
23
8
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Италия. Серия В, 33 тур
Лекко
1 : 0
13.04.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
1 : 1
06.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 31 тур
Лекко
1 : 1
01.04.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
Италия. Серия В, 29 тур
Лекко
0 : 1
10.03.2024
Палермо
Италия. Серия В, 28 тур
Зюйдтироль
1 : 0
02.03.2024
Лекко
Италия. Серия В, 27 тур
Лекко
0 : 3
27.02.2024
Комо
Италия. Серия В, 26 тур
Тернана
0 : 0
24.02.2024
Лекко
Италия. Серия В, 25 тур
Лекко
1 : 3
17.02.2024
Козенца
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
3 : 1
10.02.2024
Лекко
Италия. Серия В, 23 тур
Лекко
0 : 1
03.02.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
Италия. Серия В, 15 тур
Лекко
1 : 0
03.12.2023
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Комо
0 : 0
28.11.2023
Лекко
Италия. Серия В, 14 тур
Кремонезе
1 : 0
25.11.2023
Лекко
Италия. Серия В, 13 тур
Лекко
3 : 2
12.11.2023
Парма
Италия. Серия В, 2 тур
Лекко
0 : 0
08.11.2023
Специя
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
1 : 1
05.11.2023
Лекко
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
1 : 2
29.10.2023
Лекко
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
1 : 2
24.10.2023
Лекко
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
Италия. Серия В, 5 тур
Лекко
0 : 2
16.09.2023
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