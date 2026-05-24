Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Драган Перишич - статистика

Напредак
Сербия
27 октября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Напредак
37
3
25
9
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 32 тур
Напредак
0 : 1
23.04.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 31 тур
ТСЦ Бачка Топола
4 : 1
19.04.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 30 тур
Младост
2 : 0
08.04.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 29 тур
Напредак
1 : 2
03.04.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 28 тур
Войводина
4 : 1
21.03.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 27 тур
Напредак
2 : 2
16.03.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 26 тур
Црвена Звезда
4 : 0
08.03.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 25 тур
Напредак
1 : 1
01.03.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 24 тур
Радник
2 : 1
21.02.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 23 тур
Напредак
2 : 4
14.02.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 22 тур
ИМТ Белград
2 : 0
08.02.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 21 тур
Напредак
1 : 2
31.01.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 20 тур
Напредак
0 : 1
22.12.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 19 тур
Партизан
3 : 2
13.12.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 18 тур
Напредак
2 : 1
07.12.2025
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
2 : 1
29.11.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 16 тур
Напредак
1 : 1
22.11.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Напредак
0 : 1
08.11.2025
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 1
02.11.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 13 тур
Напредак
1 : 4
24.10.2025
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
ОФК
4 : 0
18.10.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
0 : 3
05.10.2025
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Спартак Сб
2 : 1
28.09.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 3
19.09.2025
Радник
Сербия. Суперлига, 8 тур
Раднички
3 : 0
14.09.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
3 : 1
31.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 6 тур
Явор
0 : 0
22.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
0 : 0
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 4 тур
Напредак
2 : 7
10.08.2025
Партизан
Сербия. Суперлига, 3 тур
Железничар
0 : 0
04.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Напредак
2 : 2
27.07.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 1 тур
Чукарички
1 : 0
19.07.2025
Напредак
Главные новости
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
3
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+