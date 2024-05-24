Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марко Савич - статистика

Вождовац
Сербия
19 июля 1984 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Вождовац
37
8
15
14
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 28 тур
Вождовац
2 : 3
03.04.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 27 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
29.03.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 26 тур
Вождовац
1 : 1
16.03.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 25 тур
Нови Пазар
2 : 2
12.03.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 24 тур
Войводина
2 : 1
08.03.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 23 тур
Вождовац
0 : 2
03.03.2024
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 22 тур
Младост
2 : 0
26.02.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 21 тур
Вождовац
1 : 2
19.02.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 20 тур
Црвена Звезда
2 : 1
10.02.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 9 тур
Вождовац
2 : 2
21.12.2023
Войводина
Сербия. Суперлига, 19 тур
Вождовац
5 : 1
15.12.2023
Железничар
Сербия. Суперлига, 18 тур
Радник
1 : 1
10.12.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 17 тур
Вождовац
4 : 0
02.12.2023
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 16 тур
Явор
4 : 0
27.11.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 15 тур
Раднички 1923
3 : 0
11.11.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 14 тур
Вождовац
1 : 1
05.11.2023
Раднички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
3 : 0
29.10.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 12 тур
Вождовац
1 : 1
21.10.2023
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 11 тур
Чукарички
1 : 1
08.10.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 10 тур
Вождовац
1 : 0
02.10.2023
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак Сб
1 : 0
22.09.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 1
16.09.2023
Младост
Сербия. Суперлига, 6 тур
Напредак
2 : 1
02.09.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Вождовац
3 : 2
26.08.2023
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 4 тур
Железничар
0 : 1
19.08.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
Вождовац
1 : 1
12.08.2023
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
2 : 2
06.08.2023
Вождовац
Сербия. Суперлига, 1 тур
Вождовац
0 : 0
29.07.2023
Явор
Главные новости
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
3
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+