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Польша. Экстракласса
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Ягеллония
Адриан Семенец
Статистика
Адриан Семенец - статистика
Ягеллония
Польша
13 января 1992 (34)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Лига Европы, 2 тур
Ягеллония
3 : 1
15.10.2026
Арарат-Армения
Польша. Экстракласа, 10 тур
Ягеллония
1 : 3
10.10.2026
Гурник
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Команда
И
В
П
Н
Ягеллония
7
4
2
1
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 2 тур
Ягеллония
3 : 1
15.10.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
Лига Европы, 3 раунд
Рейнджерс
1 : 1
13.08.2026
Ягеллония
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
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