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Видовре
Пер Франдсен
Статистика
Пер Франдсен - статистика
Видовре
Дания
6 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Видовре
32
4
20
8
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 2
28.04.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 4 тур
Видовре
2 : 1
21.04.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
1 : 1
14.04.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 2 тур
Видовре
1 : 3
07.04.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 1
31.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 22 тур
Орхус
1 : 0
17.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
1 : 2
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
4 : 0
03.12.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 16 тур
Видовре
1 : 1
24.11.2023
Вайле
Дания. Суперлига, 15 тур
Оденсе
0 : 2
12.11.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 14 тур
Видовре
1 : 4
05.11.2023
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
4 : 0
28.10.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 12 тур
Видовре
1 : 2
20.10.2023
Силькеборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
3 : 1
08.10.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 3
01.10.2023
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Нордшелланд
0 : 0
25.09.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
0 : 1
17.09.2023
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 0
03.09.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
1 : 5
27.08.2023
Оденсе
Дания. Суперлига, 5 тур
Видовре
0 : 2
18.08.2023
Копенгаген
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
0 : 0
14.08.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 3 тур
Видовре
0 : 2
06.08.2023
Орхус
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
30.07.2023
Видовре
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
21.07.2023
Видовре
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