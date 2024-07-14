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Гонсало Пинеда
Статистика
Гонсало Пинеда - статистика
Мексика
19 октября 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
В
П
Н
Атланта Юнайтед
23
6
11
6
США. МЛС, 33 тур
Монреаль
1 : 0
14.07.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 2
07.07.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
30.06.2024
Торонто
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
1 : 1
23.06.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 24 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
02.06.2024
Шарлотт
США. МЛС, 22 тур
Интер Майами
1 : 3
30.05.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
26.05.2024
Лос-Анджелес
США. МЛС, 19 тур
Нэшвилл
1 : 1
18.05.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
1 : 0
16.05.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
12.05.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
05.05.2024
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Чикаго Файр
0 : 0
28.04.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
21.04.2024
Цинциннати
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
14.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
07.04.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 0
24.03.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
18.03.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
10.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
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