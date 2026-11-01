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Деннис ван дер Ри - статистика

Гронинген
Нидерланды
19 апреля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гронинген
11
4
4
3
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
3 : 0
18.09.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
12.09.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
2 : 2
06.09.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
2 : 3
28.08.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
5 : 1
23.08.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
АДО Ден Хааг
1 : 4
16.08.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гронинген
2 : 1
09.08.2026
Утрехт
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