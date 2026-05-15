Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максенс Флаше - статистика

Шатору
Франция
5 августа 1972 (54)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шатору
32
6
13
13
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 29 тур
Шатору
3 : 5
10.04.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 28 тур
Обань
1 : 1
03.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 27 тур
Шатору
3 : 1
27.03.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 22 тур
Стад Брьошен
2 : 0
17.03.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 25 тур
Шатору
0 : 1
13.03.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 24 тур
Кан
2 : 2
06.03.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 23 тур
Шатору
0 : 1
27.02.2026
Париж 13
Франция. Третья лига, 21 тур
Шатору
1 : 2
13.02.2026
Руан
Франция. Третья лига, 20 тур
Орлеан
2 : 2
06.02.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 19 тур
Шатору
0 : 2
30.01.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 18 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
23.01.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 17 тур
Сошо
1 : 0
16.01.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 16 тур
Шатору
0 : 0
12.12.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 15 тур
Флери
0 : 0
05.12.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 14 тур
Шатору
1 : 3
21.11.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
0 : 3
07.11.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 12 тур
Шатору
0 : 3
31.10.2025
Обань
Франция. Третья лига, 11 тур
Конкарно
0 : 0
21.10.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 9 тур
Вильфранш
2 : 1
03.10.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 8 тур
Шатору
2 : 1
26.09.2025
Кан
Франция. Третья лига, 7 тур
Париж 13
1 : 1
19.09.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 6 тур
Шатору
2 : 2
12.09.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 5 тур
Руан
1 : 2
06.09.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 4 тур
Шатору
0 : 1
29.08.2025
Орлеан
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
2 : 2
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 2 тур
Шатору
2 : 2
15.08.2025
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 1 тур
Шатору
0 : 0
08.08.2025
Валансьен
Главные новости
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
3
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
2
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
5
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
4
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
2
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
3
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+