Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каллум Дэвидсон - статистика

Сент-Джонстон
Шотландия
25 июня 1976 (50)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сент-Джонстон
12
3
4
5
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
19.09.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
09.09.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
06.09.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди
1 : 1
02.09.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
2 : 1
29.08.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
1 : 0
08.08.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
4 : 3
02.08.2026
Килмарнок
Главные новости
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
3
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
2
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
5
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
4
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
2
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
3
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+