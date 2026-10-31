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Лига 1 2025/2026
Команды
Труа
Патрик Киснорбо
Статистика
Патрик Киснорбо - статистика
Труа
Австралия
24 марта 1981 (45)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Труа
9
2
5
2
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
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