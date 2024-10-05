Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Сычев - статистика

Россия
17 апреля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Носта
24
6
12
6
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Носта
0 : 2
05.10.2024
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Волна
2 : 1
28.09.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Оренбург-2
2 : 1
13.09.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Носта
1 : 1
07.09.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Урал-2
0 : 0
30.08.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
0 : 0
24.08.2024
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Рубин-2
3 : 0
17.08.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
0 : 2
10.08.2024
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
03.08.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 0
27.07.2024
Пари НН-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
06.07.2024
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Сокол Казань
3 : 3
29.06.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Носта
1 : 1
22.06.2024
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Лада-Тольятти
3 : 4
15.06.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
2 : 1
08.06.2024
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
0 : 1
02.06.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
1 : 2
26.05.2024
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Динамо Киров
3 : 1
18.05.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Носта
0 : 1
11.05.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
04.05.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Носта
0 : 3
27.04.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Пари НН-2
2 : 1
20.04.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Носта
4 : 0
13.04.2024
Динамо Брл
Главные новости
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
2
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
2
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
3
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
4
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
2
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+