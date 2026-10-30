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Стивен Брэдли - статистика

Шэмрок Роверс
Ирландия
19 ноября 1984 (41)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шэмрок Роверс
36
19
8
9
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
18.09.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Сент-Патрикс
2 : 0
11.09.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
04.09.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Дерри Сити
3 : 3
30.08.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
07.08.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
Дроэда Юнайтед
0 : 0
31.07.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 23 тур
Слайго Роверс
1 : 2
03.07.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 22 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
26.06.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
22.06.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
Уотерфорд
0 : 2
19.06.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шелбурн
2 : 1
12.06.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
29.05.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 24 тур
Богемианс
1 : 2
25.05.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
Шэмрок Роверс
1 : 2
22.05.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
Дандолк
1 : 0
15.05.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 16 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 3
08.05.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 15 тур
Шэмрок Роверс
4 : 1
04.05.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 14 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
01.05.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 13 тур
Дерри Сити
1 : 0
24.04.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
17.04.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Сент-Патрикс
0 : 1
10.04.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
06.04.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 9 тур
Уотерфорд
1 : 1
03.04.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 8 тур
Шэмрок Роверс
2 : 0
20.03.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 7 тур
Дроэда Юнайтед
0 : 0
16.03.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 6 тур
Слайго Роверс
0 : 2
13.03.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Шелбурн
2 : 2
09.03.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 5 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
06.03.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Богемианс
3 : 2
27.02.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
23.02.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Шэмрок Роверс
2 : 0
20.02.2026
Сент-Патрикс
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