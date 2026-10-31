Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Пилипко - статистика

Спартак Т
Россия
26 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак Т
30
22
3
5
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
4 : 0
26.09.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Родина-М
0 : 1
05.09.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Спартак Т
0 : 1
08.08.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
11.04.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Спартак Т
1 : 0
28.03.2026
Сатурн
Главные новости
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+