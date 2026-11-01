Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рудольф Чесалов - статистика

Динамо Вг
Россия
24 апреля 1989 (37)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Динамо Вг
27
7
14
6
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Звезда
1 : 1
16.08.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо Вг
0 : 1
09.08.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
0 : 0
26.04.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.04.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо Вг
3 : 0
12.04.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
1 : 0
29.03.2026
Динамо Вг
Главные новости
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+