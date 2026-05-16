Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бруно Бернер - статистика

Винтертур
Швейцария
21 ноября 1977 (48)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Винтертур
38
5
25
8
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+