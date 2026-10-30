Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паоло Трамеццани - статистика

Истра 1961
Италия
30 июля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Истра 1961
12
3
4
5
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Истра 1961
3 : 2
13.09.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Вараждин
0 : 0
04.09.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Истра 1961
2 : 2
29.08.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Риека
3 : 2
23.08.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Истра 1961
3 : 0
15.08.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 2
09.08.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Истра 1961
2 : 3
01.08.2026
Локомотива
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+