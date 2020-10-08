Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Михайлов - статистика

Беларусь
21 декабря 1984 (41)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
БАТЭ
17
5
3
9
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
01.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
16.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
10.09.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
0 : 1
04.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
0 : 2
28.08.2022
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
2 : 1
21.08.2022
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
2 : 2
14.08.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
4 : 0
07.08.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
1 : 2
15.07.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
09.07.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 1
03.07.2022
СКА-1938
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 0
25.06.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
0 : 1
18.06.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.05.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 1
08.05.2022
Витебск
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
1
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
2
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+