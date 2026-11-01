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Монтеррей
Доменек Торрент
Статистика
Доменек Торрент - статистика
Монтеррей
Испания
14 июля 1962 (64)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Мексика. Лига МХ 2026/2027
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Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Монтеррей
3
1
1
1
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
Америка
2 : 2
03.09.2026
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
Монтеррей
2 : 1
26.08.2026
Чикаго Файр
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