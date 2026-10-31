Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Гарнер - статистика

Суиндон Таун
Англия
19 мая 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Суиндон Таун
0 : 1
10.10.2026
Крю Александра
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Суиндон Таун
15
6
5
4
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Суиндон Таун
0 : 1
10.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 9 тур
Рочдейл
1 : 0
03.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Суиндон Таун
1 : 1
26.09.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 7 тур
Солфорд Сити
1 : 0
19.09.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 6 тур
Йорк Сити
4 : 0
12.09.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 5 тур
Суиндон Таун
3 : 1
05.09.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 4 тур
Суиндон Таун
3 : 1
01.09.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 4 тур
Суиндон Таун
3 : 1
01.09.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 3 тур
Олдхэм
3 : 0
29.08.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 2 тур
Суиндон Таун
2 : 1
22.08.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 1 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
15.08.2026
Суиндон Таун
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+