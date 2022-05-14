Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филипе Кандидо - статистика

Белененсеш
Португалия
28 сентября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Белененсеш
22
4
12
6
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 1
09.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 28 тур
Белененсеш
2 : 0
02.04.2022
Портимоненси
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
0 : 0
19.03.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 26 тур
Белененсеш
0 : 0
12.03.2022
Боавишта
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 24 тур
Белененсеш
0 : 2
25.02.2022
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 20 тур
Белененсеш
1 : 4
02.02.2022
Спортинг
Португалия. Примейра, 19 тур
Маритиму
1 : 1
23.01.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 18 тур
Белененсеш
1 : 4
16.01.2022
Порту
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 0
13.01.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Брага
1 : 0
20.12.2021
Белененсеш
Португалия. Примейра, 14 тур
Белененсеш
0 : 1
12.12.2021
Эшторил
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+