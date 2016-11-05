Николай Южанин - статистика
Тренер
|Имя
|Николай
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Южанин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 октября 1963
|Имя
|Николай
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Южанин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 октября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань (ЛФЛ)
|13
|5
|3
|5
|Дата
|Матч
|05.11.2016
|Луч
|2 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|13.11.2016
|Тосно
|0 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|19.11.2016
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Тамбов
|26.11.2016
|СКА-Хабаровск
|5 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|12.03.2017
|Сибирь
|0 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|19.03.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 0
|Мордовия
|26.03.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 0
|Нефтехимик
|01.04.2017
|Факел
|2 : 2
|Кубань (ЛФЛ)
|12.04.2017
|Шинник
|0 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|17.04.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|3 : 1
|Тюмень
|10.05.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|3 : 0
|Зенит-2
|14.05.2017
|Волгарь
|2 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|08.04.2017
|Сокол
|0 : 0
|Кубань (ЛФЛ)