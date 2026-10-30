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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Паскаль Гастьен
Статистика
Паскаль Гастьен - статистика
Клермон
Франция
2 декабря 1963 (62)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Клермон
11
0
3
8
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 6 тур
Клермон
0 : 0
11.09.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 3 тур
Клермон
1 : 1
21.08.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 1 тур
Клермон
0 : 0
08.08.2026
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