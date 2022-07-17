Александру Куртиян
Тренер
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Куртиян
|Гражданство
|Молдова
|Дата рождения
|11 февраля 1974
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Куртиян
|Гражданство
|Молдова
|Дата рождения
|11 февраля 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо СПб
|20
|5
|7
|8
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Динамо СПб
|2 : 0
|Енисей-М
|23.07.2022
|Родина-М
|0 : 1
|Динамо СПб
|31.07.2022
|Динамо СПб
|1 : 0
|Ядро
|05.08.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Динамо СПб
|10.08.2022
|Луки-Энергия
|3 : 2
|Динамо СПб
|14.08.2022
|Динамо СПб
|1 : 0
|Электрон
|22.08.2022
|Звезда
|1 : 1
|Динамо СПб
|28.08.2022
|Динамо СПб
|1 : 3
|Балтика-БФУ
|10.09.2022
|Динамо СПб
|0 : 2
|Ленинградец
|18.09.2022
|Зоркий
|3 : 1
|Динамо СПб
|27.10.2022
|Динамо СПб
|6 : 1
|Родина-М
|26.09.2022
|Ядро
|2 : 2
|Динамо СПб
|02.10.2022
|Динамо СПб
|1 : 1
|Зенит-2
|09.10.2022
|Динамо СПб
|0 : 0
|Луки-Энергия
|14.10.2022
|Электрон
|2 : 1
|Динамо СПб
|19.10.2022
|Динамо СПб
|0 : 1
|Звезда
|24.10.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 0
|Динамо СПб
|05.11.2022
|Ленинградец
|1 : 0
|Динамо СПб
|09.11.2022
|Динамо СПб
|1 : 1
|Зоркий
|13.11.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Динамо СПб