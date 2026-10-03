Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок Америки 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Уругвай. Примера 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021