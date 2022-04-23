Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шенол Джан - статистика

Турция
3 апреля 1983 (43)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Карагюмрюк
34
14
12
8
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
23.04.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.04.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
3 : 2
09.04.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
2 : 0
02.04.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
3 : 0
18.03.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Хатайспор
3 : 0
12.03.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
0 : 0
06.03.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
26.02.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
1 : 0
20.02.2022
Сивасспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
3 : 0
13.02.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
1 : 0
05.02.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
5 : 0
22.01.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 22 тур
Карагюмрюк
0 : 1
18.01.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
3 : 1
08.01.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 19 тур
Аланьяспор
1 : 1
26.12.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
1 : 1
22.12.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
0 : 1
19.12.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 4
11.12.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Гиресунспор
3 : 1
05.12.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.11.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
1 : 3
21.11.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
1 : 1
07.11.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
2 : 1
31.10.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
1 : 1
24.10.2021
Хатайспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Алтай
0 : 1
17.10.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
3 : 1
01.10.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
4 : 0
25.09.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
0 : 0
21.09.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Йени Малатьяспор
3 : 4
17.09.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 0
11.09.2021
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
1 : 0
28.08.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
3 : 2
14.08.2021
Газиантеп
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
3
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+