Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоау Педру Соуза - статистика

Португалия
4 августа 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Фамаликан
34
15
8
11
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
1 : 0
16.05.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 0
11.05.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Фамаликан
2 : 2
02.05.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
0 : 1
26.04.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 2
19.04.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
1 : 1
10.04.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 28 тур
Порту
2 : 2
04.04.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
1 : 0
21.03.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
14.03.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 25 тур
Фамаликан
1 : 0
06.03.2026
Арука
Португалия. Примейра, 24 тур
Риу Аве
0 : 0
01.03.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 23 тур
Фамаликан
2 : 0
23.02.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
1 : 0
15.02.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
5 : 0
01.02.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
3 : 0
25.01.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 18 тур
Санта-Клара
0 : 1
18.01.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 17 тур
Алверка
1 : 0
04.01.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 3
27.12.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
1 : 0
22.12.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
4 : 0
14.12.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 13 тур
Фамаликан
1 : 2
06.12.2025
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
29.11.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
0 : 1
09.11.2025
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
0 : 1
01.11.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Фамаликан
2 : 0
26.10.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
28.09.2025
Риу Аве
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 1
21.09.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 2
13.09.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
0 : 0
24.08.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
0 : 1
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
3
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+