Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Катасонов - статистика

Россия
10 апреля 1972 (54)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ЖФК Динамо
17
7
6
4
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 1
08.11.2025
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Динамо
3 : 1
02.11.2025
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК ЦСКА
1 : 0
19.10.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Динамо
4 : 1
03.10.2025
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
Звезда-2005
1 : 1
27.09.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Ростов
0 : 3
19.09.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 20 тур
ЖФК Динамо
3 : 0
06.09.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Крылья Советов
4 : 1
23.08.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК Динамо
1 : 0
15.08.2025
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Чертаново
2 : 0
09.08.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Динамо
1 : 0
19.07.2025
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 14 тур
ЖФК Динамо
0 : 2
12.07.2025
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 13 тур
Рязань-ВДВ
0 : 0
21.06.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Локомотив
0 : 1
14.06.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Зенит
3 : 1
23.05.2025
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
17.05.2025
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
ЖФК Динамо
0 : 0
10.05.2025
Звезда-2005
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+