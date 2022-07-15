Александр Катасонов
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Катасонов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 апреля 1972
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Катасонов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 апреля 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Локомотив (мол)
|17
|10
|6
|1
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Локомотив (мол)
|2 : 0
|Факел (мол.)
|22.07.2022
|Локомотив (мол)
|1 : 3
|Динамо (мол)
|26.07.2022
|Локомотив (мол)
|1 : 3
|Краснодар (мол)
|29.07.2022
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Локомотив (мол)
|05.08.2022
|Сочи (мол)
|2 : 1
|Локомотив (мол)
|12.08.2022
|Локомотив (мол)
|1 : 0
|Академия Кубань
|19.08.2022
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Локомотив (мол)
|26.08.2022
|Химки (мол)
|1 : 2
|Локомотив (мол)
|02.09.2022
|Локомотив (мол)
|1 : 2
|Чертаново (мол)
|09.09.2022
|Факел (мол.)
|2 : 3
|Локомотив (мол)
|16.09.2022
|Динамо (мол)
|0 : 1
|Локомотив (мол)
|30.09.2022
|Краснодар (мол)
|1 : 1
|Локомотив (мол)
|07.10.2022
|Локомотив (мол)
|3 : 1
|Ростов (мол)
|14.10.2022
|Локомотив (мол)
|1 : 0
|Сочи (мол)
|21.10.2022
|Академия Кубань
|1 : 0
|Локомотив (мол)
|28.10.2022
|Локомотив (мол)
|3 : 1
|Ахмат (мол)
|04.11.2022
|Чертаново (мол)
|0 : 4
|Локомотив (мол)