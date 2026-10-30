Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гамаль Бабаев - статистика

Анжи (мол)
Россия
18 июня 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК ЦСКА
4 : 2
30.10.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Краснодар
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Краснодар
1 : 0
18.10.2026
ЖФК Крылья Советов
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ЖФК Краснодар
22
3
11
8
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК ЦСКА
4 : 2
30.10.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Краснодар
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Краснодар
1 : 0
18.10.2026
ЖФК Крылья Советов
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Ростов
0 : 0
03.10.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Краснодар
0 : 0
12.09.2026
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК Чертаново
1 : 1
05.09.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Краснодар
2 : 3
28.08.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 16 тур
ЖФК Краснодар
1 : 4
08.08.2026
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Зенит
3 : 1
01.08.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 14 тур
Рязань-ВДВ
0 : 0
18.07.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 13 тур
Звезда-2005
2 : 1
11.07.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Енисей
0 : 0
28.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Динамо
2 : 0
20.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Краснодар
0 : 3
30.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
ЖФК Крылья Советов
1 : 1
23.05.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 8 тур
ЖФК Краснодар
2 : 0
16.05.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
ЖФК Краснодар
1 : 3
10.05.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 6 тур
ЖФК Рубин
0 : 0
02.05.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 5 тур
ЖФК Краснодар
0 : 4
25.04.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 4 тур
ЖФК Локомотив
2 : 0
04.04.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 3 тур
ЖФК Спартак
1 : 1
28.03.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 1 тур
ЖФК Краснодар
4 : 0
14.03.2026
Рязань-ВДВ
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+