Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Казахстан. Премьер-лига 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017