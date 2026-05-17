Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стейн Вревен - статистика

НАК Бреда
Бельгия
18 июля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
НАК Бреда
34
6
17
11
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
0 : 0
05.04.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 1
21.03.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
6 : 0
15.03.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НАК Бреда
3 : 3
08.03.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар
3 : 0
27.02.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
2 : 2
30.01.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
2 : 2
24.01.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
10.01.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НАК Бреда
1 : 1
14.12.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НАК Бреда
0 : 1
22.11.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НАК Бреда
1 : 0
01.11.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 3
24.10.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
2 : 2
18.10.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Аякс
2 : 1
27.09.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
13.09.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
0 : 1
31.08.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
2 : 1
17.08.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+