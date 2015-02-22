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    Герард де Ноойер - статистика

    Тренер
    Имя Герард
    Фамилия де Ноойер
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 4 апреля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дордрехт 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.02.2015 ПСВ 3 : 0 Дордрехт
    27.02.2015 Дордрехт 2 : 1 Гоу Эхед Иглс
    08.03.2015 Гронинген 2 : 0 Дордрехт
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