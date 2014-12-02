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    Стефано Беттинелли

    Тренер
    Имя Стефано
    Фамилия Беттинелли
    Команда Варезе
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Варезе 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.12.2014 Лацио 3 : 0 Варезе
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