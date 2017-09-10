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    Александр Ирхин - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Ирхин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 января 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки 13 5 4 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.09.2017 Оренбург 5 : 2 Химки
    16.09.2017 Химки 1 : 1 Тамбов
    24.09.2017 Спартак-2 0 : 1 Химки
    30.09.2017 Химки 1 : 0 Балтика
    07.10.2017 Енисей 4 : 1 Химки
    14.10.2017 Химки 1 : 1 Зенит-2
    21.10.2017 Факел 0 : 1 Химки
    28.10.2017 Химки 2 : 1 Кубань (ЛФЛ)
    04.11.2017 Луч 1 : 1 Химки
    08.11.2017 Химки 0 : 2 Пари НН
    12.11.2017 Крылья Советов 2 : 0 Химки
    18.11.2017 Химки 3 : 1 Томь
    25.11.2017 Авангард 0 : 0 Химки
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