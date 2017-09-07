Александр Ирхин
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ирхин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 января 1954
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ирхин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 января 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химки
|13
|5
|4
|4
|Дата
|Матч
|10.09.2017
|Оренбург
|5 : 2
|Химки
|16.09.2017
|Химки
|1 : 1
|Тамбов
|24.09.2017
|Спартак-2
|0 : 1
|Химки
|30.09.2017
|Химки
|1 : 0
|Балтика
|07.10.2017
|Енисей
|4 : 1
|Химки
|14.10.2017
|Химки
|1 : 1
|Зенит-2
|21.10.2017
|Факел
|0 : 1
|Химки
|28.10.2017
|Химки
|2 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|04.11.2017
|Луч
|1 : 1
|Химки
|08.11.2017
|Химки
|0 : 2
|Пари НН
|12.11.2017
|Крылья Советов
|2 : 0
|Химки
|18.11.2017
|Химки
|3 : 1
|Томь
|25.11.2017
|Авангард
|0 : 0
|Химки