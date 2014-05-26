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    Селсо Родригес

    Тренер
    Имя Селсо
    Фамилия Родригес
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шапекоэнсе 26 10 11 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.05.2014 Шапекоэнсе 2 : 0 Палмейрас
    29.05.2014 Интернасьонал 2 : 0 Шапекоэнсе
    01.06.2014 Шапекоэнсе 2 : 1 Баия
    03.08.2014 Шапекоэнсе 1 : 0 Фламенго
    17.08.2014 Витория 0 : 0 Шапекоэнсе
    21.08.2014 Шапекоэнсе 1 : 0 Флуминенсе
    24.08.2014 Ботафого 1 : 0 Шапекоэнсе
    31.08.2014 Крузейро 4 : 2 Шапекоэнсе
    07.09.2014 Шапекоэнсе 0 : 0 Гойас
    11.09.2014 Коритиба 3 : 0 Шапекоэнсе
    14.09.2014 Шапекоэнсе 3 : 1 Спорт Ресифи
    19.09.2014 Коринтианс 1 : 1 Шапекоэнсе
    22.09.2014 Гремио 1 : 0 Шапекоэнсе
    25.09.2014 Шапекоэнсе 3 : 0 Атлетико Паранаэнсе
    28.09.2014 Шапекоэнсе 1 : 1 Крисиума
    03.10.2014 Палмейрас 4 : 2 Шапекоэнсе
    10.10.2014 Шапекоэнсе 5 : 0 Интернасьонал
    12.10.2014 Баия 0 : 1 Шапекоэнсе
    19.10.2014 Атлетико Минейро 1 : 0 Шапекоэнсе
    26.10.2014 Шапекоэнсе 1 : 1 Сантос
    03.11.2014 Фламенго 3 : 0 Шапекоэнсе
    09.11.2014 Фигейренсе 1 : 0 Шапекоэнсе
    17.11.2014 Шапекоэнсе 0 : 1 Витория
    21.11.2014 Флуминенсе 1 : 4 Шапекоэнсе
    24.11.2014 Шапекоэнсе 2 : 0 Ботафого
    07.12.2014 Гойас 4 : 2 Шапекоэнсе
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