Селсо Родригес - статистика
Тренер
|Имя
|Селсо
|Фамилия
|Родригес
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Селсо
|Фамилия
|Родригес
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шапекоэнсе
|26
|10
|11
|5
|Дата
|Матч
|26.05.2014
|Шапекоэнсе
|2 : 0
|Палмейрас
|29.05.2014
|Интернасьонал
|2 : 0
|Шапекоэнсе
|01.06.2014
|Шапекоэнсе
|2 : 1
|Баия
|03.08.2014
|Шапекоэнсе
|1 : 0
|Фламенго
|17.08.2014
|Витория
|0 : 0
|Шапекоэнсе
|21.08.2014
|Шапекоэнсе
|1 : 0
|Флуминенсе
|24.08.2014
|Ботафого
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|31.08.2014
|Крузейро
|4 : 2
|Шапекоэнсе
|07.09.2014
|Шапекоэнсе
|0 : 0
|Гойас
|11.09.2014
|Коритиба
|3 : 0
|Шапекоэнсе
|14.09.2014
|Шапекоэнсе
|3 : 1
|Спорт Ресифи
|19.09.2014
|Коринтианс
|1 : 1
|Шапекоэнсе
|22.09.2014
|Гремио
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|25.09.2014
|Шапекоэнсе
|3 : 0
|Атлетико Паранаэнсе
|28.09.2014
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Крисиума
|03.10.2014
|Палмейрас
|4 : 2
|Шапекоэнсе
|10.10.2014
|Шапекоэнсе
|5 : 0
|Интернасьонал
|12.10.2014
|Баия
|0 : 1
|Шапекоэнсе
|19.10.2014
|Атлетико Минейро
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|26.10.2014
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Сантос
|03.11.2014
|Фламенго
|3 : 0
|Шапекоэнсе
|09.11.2014
|Фигейренсе
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|17.11.2014
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Витория
|21.11.2014
|Флуминенсе
|1 : 4
|Шапекоэнсе
|24.11.2014
|Шапекоэнсе
|2 : 0
|Ботафого
|07.12.2014
|Гойас
|4 : 2
|Шапекоэнсе