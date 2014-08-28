Михаил Мурашов
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Мурашов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 октября 1973
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Мурашов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 октября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Москва
|7
|2
|5
|0
|Дата
|Матч
|28.08.2014
|Москва
|1 : 3
|Сатурн
|04.09.2014
|Домодедово
|1 : 0
|Москва
|11.09.2014
|Москва
|0 : 1
|Спартак К
|17.09.2014
|Текстильщик
|1 : 0
|Москва
|23.09.2014
|Коломна
|1 : 2
|Москва
|29.09.2014
|Москва
|3 : 1
|Волга
|05.10.2014
|Олимп-Долгопрудный
|3 : 2
|Москва