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    Михаил Мурашов

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Николаевич
    Фамилия Мурашов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Москва 7 2 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.08.2014 Москва 1 : 3 Сатурн
    04.09.2014 Домодедово 1 : 0 Москва
    11.09.2014 Москва 0 : 1 Спартак К
    17.09.2014 Текстильщик 1 : 0 Москва
    23.09.2014 Коломна 1 : 2 Москва
    29.09.2014 Москва 3 : 1 Волга
    05.10.2014 Олимп-Долгопрудный 3 : 2 Москва
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