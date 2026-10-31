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Команды
Динамо Сам
Вадим Абрамов
Статистика
Вадим Абрамов - статистика
Динамо Сам
Узбекистан
5 августа 1962 (64)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Машал
0 : 3
31.10.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Динамо Сам
1 : 1
25.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Динамо Сам
1 : 2
17.10.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Насаф
2 : 1
09.10.2026
Динамо Сам
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2026
Узбекистан. Суперлига 2026
Товарищеские матчи 2025
Узбекистан. Кубок 2025
Узбекистан. Суперлига 2025
Узбекистан. Суперлига 2024
Команда
И
В
П
Н
Динамо Сам
3
1
2
0
Товарищеские матчи
Локомотив
4 : 0
14.02.2026
Динамо Сам
Товарищеские матчи
Зенит
1 : 0
09.02.2026
Динамо Сам
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 4
25.01.2026
Динамо Сам
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