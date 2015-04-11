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    Сергей Боровский - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Боровский
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 29 января 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шахтер 12 6 1 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Шахтер 2 : 0 Слуцк
    19.04.2015 Славия-Мозырь 1 : 1 Шахтер
    25.04.2015 Шахтер 0 : 0 Динамо
    04.05.2015 Гомель 1 : 3 Шахтер
    10.05.2015 Шахтер 3 : 0 Неман
    20.05.2015 Шахтер 0 : 0 Белшина
    30.05.2015 Шахтер 3 : 1 Торпедо-БелАЗ
    05.06.2015 Минск 1 : 0 Шахтер
    22.06.2015 Витебск 2 : 2 Шахтер
    27.06.2015 Шахтер 1 : 0 Нафтан
    12.07.2015 Слуцк 0 : 2 Шахтер
    16.05.2015 Шахтер 0 : 0 БАТЭ
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