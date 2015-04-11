Сергей Боровский - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Боровский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 января 1956
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Боровский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 января 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шахтер
|12
|6
|1
|5
|Дата
|Матч
|11.04.2015
|Шахтер
|2 : 0
|Слуцк
|19.04.2015
|Славия-Мозырь
|1 : 1
|Шахтер
|25.04.2015
|Шахтер
|0 : 0
|Динамо
|04.05.2015
|Гомель
|1 : 3
|Шахтер
|10.05.2015
|Шахтер
|3 : 0
|Неман
|20.05.2015
|Шахтер
|0 : 0
|Белшина
|30.05.2015
|Шахтер
|3 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|05.06.2015
|Минск
|1 : 0
|Шахтер
|22.06.2015
|Витебск
|2 : 2
|Шахтер
|27.06.2015
|Шахтер
|1 : 0
|Нафтан
|12.07.2015
|Слуцк
|0 : 2
|Шахтер
|16.05.2015
|Шахтер
|0 : 0
|БАТЭ