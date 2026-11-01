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Ломмел
Ли Джонсон
Статистика
Ли Джонсон - статистика
Ломмел
Англия
7 июня 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
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Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
В
П
Н
Ломмел
10
4
3
3
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
5 : 0
12.09.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
0 : 1
29.08.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Ломмел
4 : 0
23.08.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Ломмел
0 : 1
16.08.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 1
08.08.2026
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