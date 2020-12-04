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Картахена
Луис Гарсия Тевенет
Статистика
Луис Гарсия Тевенет - статистика
Картахена
Испания
8 мая 1974 (52)
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
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Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Товарищеские матчи 2014
Команда
И
В
П
Н
Картахена
2
1
1
0
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
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