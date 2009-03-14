Вячеслав Губжев - статистика
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Губжев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1962
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Губжев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак Нч (мол)
|30
|12
|14
|4
|Дата
|Матч
|14.03.2009
|Ахмат (мол)
|2 : 1
|Спартак Нч (мол)
|21.03.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Рубин (мол)
|04.04.2009
|Спартак М (мол)
|5 : 0
|Спартак Нч (мол)
|11.04.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Раменское
|17.04.2009
|Томь (мол)
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|25.04.2009
|Спартак Нч (мол)
|0 : 1
|Амкар (мол)
|02.05.2009
|Локомотив (мол)
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|10.05.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Химки (мол)
|15.05.2009
|Ростов (мол)
|1 : 2
|Спартак Нч (мол)
|23.05.2009
|Спартак Нч (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|21.07.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Спартак Нч (мол)
|13.06.2009
|Спартак Нч (мол)
|0 : 2
|Зенит (мол)
|11.07.2009
|Академия Кубань
|0 : 4
|Спартак Нч (мол)
|17.07.2009
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Спартак Нч (мол)
|30.07.2009
|Рубин (мол)
|3 : 0
|Спартак Нч (мол)
|07.08.2009
|Спартак Нч (мол)
|0 : 2
|Спартак М (мол)
|15.08.2009
|Раменское
|3 : 2
|Спартак Нч (мол)
|21.08.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|Томь (мол)
|30.08.2009
|Амкар (мол)
|2 : 1
|Спартак Нч (мол)
|12.09.2009
|Спартак Нч (мол)
|0 : 2
|Локомотив (мол)
|17.09.2009
|Химки (мол)
|1 : 3
|Спартак Нч (мол)
|26.09.2009
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|02.10.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Спартак Нч (мол)
|16.10.2009
|Спартак Нч (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|24.10.2009
|Зенит (мол)
|3 : 1
|Спартак Нч (мол)
|31.10.2009
|Спартак Нч (мол)
|3 : 0
|Академия Кубань
|07.11.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Динамо (мол)
|28.11.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)