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    Вячеслав Губжев - статистика

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Фамилия Губжев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 декабря 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак Нч (мол) 30 12 14 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.03.2009 Ахмат (мол) 2 : 1 Спартак Нч (мол)
    21.03.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Рубин (мол)
    04.04.2009 Спартак М (мол) 5 : 0 Спартак Нч (мол)
    11.04.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Раменское
    17.04.2009 Томь (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    25.04.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 1 Амкар (мол)
    02.05.2009 Локомотив (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    10.05.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Химки (мол)
    15.05.2009 Ростов (мол) 1 : 2 Спартак Нч (мол)
    23.05.2009 Спартак Нч (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    21.07.2009 ЦСКА (мол) 2 : 0 Спартак Нч (мол)
    13.06.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Зенит (мол)
    11.07.2009 Академия Кубань 0 : 4 Спартак Нч (мол)
    17.07.2009 Динамо (мол) 1 : 2 Спартак Нч (мол)
    30.07.2009 Рубин (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    07.08.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Спартак М (мол)
    15.08.2009 Раменское 3 : 2 Спартак Нч (мол)
    21.08.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    30.08.2009 Амкар (мол) 2 : 1 Спартак Нч (мол)
    12.09.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Локомотив (мол)
    17.09.2009 Химки (мол) 1 : 3 Спартак Нч (мол)
    26.09.2009 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    02.10.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Спартак Нч (мол)
    16.10.2009 Спартак Нч (мол) 3 : 1 ЦСКА (мол)
    24.10.2009 Зенит (мол) 3 : 1 Спартак Нч (мол)
    31.10.2009 Спартак Нч (мол) 3 : 0 Академия Кубань
    07.11.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Динамо (мол)
    28.11.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
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