Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Вячеслав Губжев

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Фамилия Губжев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 декабря 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак Нч (мол) 30 12 14 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.03.2009 Ахмат (мол) 2 : 1 Спартак Нч (мол)
    21.03.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Рубин (мол)
    04.04.2009 Спартак М (мол) 5 : 0 Спартак Нч (мол)
    11.04.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Раменское
    17.04.2009 Томь (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    25.04.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 1 Амкар (мол)
    02.05.2009 Локомотив (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    10.05.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Химки (мол)
    15.05.2009 Ростов (мол) 1 : 2 Спартак Нч (мол)
    23.05.2009 Спартак Нч (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    21.07.2009 ЦСКА (мол) 2 : 0 Спартак Нч (мол)
    13.06.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Зенит (мол)
    11.07.2009 Академия Кубань 0 : 4 Спартак Нч (мол)
    17.07.2009 Динамо (мол) 1 : 2 Спартак Нч (мол)
    30.07.2009 Рубин (мол) 3 : 0 Спартак Нч (мол)
    07.08.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Спартак М (мол)
    15.08.2009 Раменское 3 : 2 Спартак Нч (мол)
    21.08.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    30.08.2009 Амкар (мол) 2 : 1 Спартак Нч (мол)
    12.09.2009 Спартак Нч (мол) 0 : 2 Локомотив (мол)
    17.09.2009 Химки (мол) 1 : 3 Спартак Нч (мол)
    26.09.2009 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    02.10.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Спартак Нч (мол)
    16.10.2009 Спартак Нч (мол) 3 : 1 ЦСКА (мол)
    24.10.2009 Зенит (мол) 3 : 1 Спартак Нч (мол)
    31.10.2009 Спартак Нч (мол) 3 : 0 Академия Кубань
    07.11.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 0 Динамо (мол)
    28.11.2009 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    • Читайте нас: 
    11